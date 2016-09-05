欧元债市：公债收益率回升，减轻ECB本周会议应对合格债券缺乏的压力

虽然市场预计欧洲央行在9月8日的会议上维持政策不变。但或许为了应对要求进一步放宽政策的压力，央行将可能宣布把资产购买计划延长至年底。

“即便是芬兰，在目前的收益率水平，(欧洲央行)可能还可以再购买5-6个月。但如果收益率进一步下滑，那么上述购债时间就会缩减，鉴于此，欧洲央行或许会想要采取先发行动，”法国兴业银行分析师在报告中指出。

事实上，欧元区国家的公债收益率周一普遍下滑约2个基点，因上周五出炉的美国非农就业数据弱于预期，促使投资者调降对美联储近期升息的押注。

但随着欧洲央行政策会议召开在即，欧元区货币政策前景重新成为市场关注焦点。(完)

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