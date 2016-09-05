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亚洲 | 2016年 9月 6日 星期二 07:30 BJT

重温稿-《中国新债预测》国开行一年债利率均值2.12%，10年收益率3.11%

* 招标品种：国开行1/10年固息债
    * 期限及招标金额：1年：30亿元；10年：70亿元
    * 招标时间：9月6日9:30-10:30
    * 受访人数：7位(银行、券商)
    * 预测区间：2.03%-2.16%；3.08%-3.15%
    * 预测均值：2.12%；3.11%

    路透上海9月5日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行一年和10年两期债。路
透调查显示，近日现券波动不大，10年期品种定位有望接近二级水平，预测均值落在3.11%
；相对来说，资金面及临时需求等变化对一年国开债影响稍多，市场略有分歧，利率预测均
值为2.12%。
    
    上海一银行交易员称，近期现券波动不大，10年国开作为主要标志券，与上周相比，明
日新债定位预计不会有太大变化。
    
    国开行上周二招标的10年期增发债中标收益率为3.1135%；农发行今日下午招标的五期
债中，一年和10年中标收益率分别为2.1521%和3.1765%。 

    与10年期品种不同，交易员对与短期资金面关联度更大的一年国开债分歧稍明显，最低
给出2.03%，最高则接近今日农发同期限新债定位。

    中债登银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一年和10年期
品种的最新收益率为2.2952%和3.1867%；交易员并透露，二级市场上，明日10年国开的增发
标的券160313最新成交在3.1375%。
    
    明日招标新债中，一年期债为国开行今年第14期固息债，可追加发行7亿元，用于商业
银行柜台分销；10年期则为该行今年第13期 的增发债，票面利率3.05%。
    
    具体发行条款如下：
    
                      2016年第14期新发债和第13期增发债
    --------------------------------------------------------
    发行上限        1年：30亿元；10年：70亿元
    追加发行上限    1年：7亿元
    期限/计息方式   1/10年固息
    招标时间        1/10年：9月6日9:30-10:30
                    1年期追加发行时间:11:00至11:10
    招标方式        单一利率/价格(荷兰式)
    缴款日          1年：9/12；10年：9/8
    起息日          1年：9月12日；10年：8月25日
    分销期          1年：9/7-9/12；10年：9/7-9/8
    上市日          1年：9/14；10年：9/12
    基本承销额      不设立
    付息频率        按年
    发行人增发权利  保留
    承揽费          1年：无；10年：0.15%
    --------------------------------------------------------(完)

 (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)

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