国际油市：油价涨逾1美元，因传闻称产油国准备采取行动支撑油价

这波涨势是源于沙特副王储在G20峰会间隙对俄罗斯总统普京称，两国间的合作将给全球油市带来益处。

“再来一次口头干预，才触发油价朝着50美元回升。”荷兰银行资深分析师Hans van Cleef说道。

“毕竟，如果油价在OPEC会议之前处在过低水平，那么就存在俄罗斯和沙特将在某个时刻必须真的采取行动的风险。只要伊朗还在增产，那么上述情况恐怕就是两个国家最不想见到的。”

布兰特原油在8月末涨至每桶50美元上方，因协同冻产的言论升温。但此后价格下滑，因鲜有人认为石油输出国组织(OPEC)会减产。（完）

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