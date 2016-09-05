国际油市：油价涨逾1美元，因传闻称产油国准备采取行动支撑油价

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
这波涨势是源于沙特副王储在G20峰会间隙对俄罗斯总统普京称，两国间的合作将给全球油市带来益处。
“再来一次口头干预，才触发油价朝着50美元回升。”荷兰银行资深分析师Hans van Cleef说道。
“毕竟，如果油价在OPEC会议之前处在过低水平，那么就存在俄罗斯和沙特将在某个时刻必须真的采取行动的风险。只要伊朗还在增产，那么上述情况恐怕就是两个国家最不想见到的。”
布兰特原油在8月末涨至每桶50美元上方，因协同冻产的言论升温。但此后价格下滑，因鲜有人认为石油输出国组织(OPEC)会减产。（完）
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(编译 张涛/高琦 审校 李春喜/艾茂林)
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