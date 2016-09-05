版本:
中国
亚洲 | 2016年 9月 5日 星期一 17:03 BJT

香港个股：远东宏信向中信证券出售两项基础资产，涉资近31亿元人民币

路透香港9月5日 - 中国中化集团旗下融资租赁业务分支--远东宏信 周一称，向中信证券 出售两项基础资产，涉资共约30.81亿元人民币，后者将透过资产抵押证券（ABS）计划将基础资产证券化。

据公告，远东宏信将出售远东国际租赁及远东宏信天津的基础资产，分别涉资约22.07亿元及8.74亿元；预期是次交易将为远东宏信实现收益净额约1,000万元。

远东宏信称，出售事项收取的所得款项净额将用于未来融资租赁交易。

远东宏信周一收升0.14%，报7.27港元。（完）

欲浏览香港联交所声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐