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亚洲 | 2016年 9月 5日 星期一 17:15 BJT

标题新闻：英国8月汽车销量同比增长3.3%，好于7月的持平--英国汽车生产商与经销商协会(SMMT)

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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