新西兰金融：收紧对购房抵押贷款的存款要求，但新房贷款除外

路透惠灵顿9月5日 - 新西兰央行周一收紧抵押贷款要求，上调对新建住房以外的抵押贷款购房者的存款要求，为火热的楼市进一步降温。

新规自10月1日起实行，规定住宅物业投资者一般将需要拥有抵押贷款额约40%的存款，而自住业主将需要20%的存款。

新西兰央行还扩大了对新建住房较高存款要求的豁免，以避免抑制住房供应。此前一旦建筑物完成地基建设，购房借款人就需要满足较高的存款要求，而从10月1日起，直接从开发商处购买的、过去六个月内建成的首套房，将不受新规限制。(完) (编译 刘秀红；审校 艾茂林)