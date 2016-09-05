新西兰金融：收紧对购房抵押贷款的存款要求，但新房贷款除外

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透惠灵顿9月5日 - 新西兰央行周一收紧抵押贷款要求，上调对新建住房以外的抵押贷款购房者的存款要求，为火热的楼市进一步降温。
新规自10月1日起实行，规定住宅物业投资者一般将需要拥有抵押贷款额约40%的存款，而自住业主将需要20%的存款。
新规也不再对该国最大城市奥克兰和国内其他地区区别对待。
新西兰央行还扩大了对新建住房较高存款要求的豁免，以避免抑制住房供应。此前一旦建筑物完成地基建设，购房借款人就需要满足较高的存款要求，而从10月1日起，直接从开发商处购买的、过去六个月内建成的首套房，将不受新规限制。(完) (编译 刘秀红；审校 艾茂林)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。