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亚洲 | 2016年 9月 5日 星期一 18:12 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶触及三周高位，受日圆走软和沪胶上涨激励

美元兑日圆 周一早盘曾反弹至103.74日圆。但由于在过去六日中已累计上涨逾4%，周一涨势停下脚步，在黑田东彦讲话后下跌0.7%至103.27。

1月沪胶 涨155元，收报每吨12,570元人民币。

“TOCOM期胶8月成交量降至2004年12月以来最低。这几乎是一场危机，”Yoshida表示。

新加坡10月期胶 报每公斤130.3美分，涨0.2美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 艾茂林/张涛；审校 高琦)

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