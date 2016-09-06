重温稿-台湾货币市场：资金需求升高惟拆款利率平稳，债券附买回市场分配不均

* 拆款市场需求涌现，月初资金需求升高

* 短票成交活络，资金供给充足

* RP市场资金分配不均

记者 高洁如

路透台北9月5日 - 台湾银行间拆款利率周一大致持稳。资金调度人士指出，虽然是提存期初，但市场需求比预期中好，到期续做拆款比率相当高，颇出乎意料之外；由于本月底是季底，估计跨季资金安排会较踊跃，需求活络。

交易员表示，目前七天内的拆款承做颇为活络，部分民营银行为吸引票券商拆入，提供稍低一点的利率，各方交易意愿都还不错。票券市场则有渐多的二个月短票成交。

〞只要(拆入)到期的银行都有打来问，可能市场资金没前月松了，季底的关系大家调度谨慎一点，〞一家大型银行交易员表示。

本地时间18:03 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.506 31.703 台湾加权股价指数<.TWII 9,090.13 8,987.55 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.177% 0.177% 利率

--隔夜拆款利率区间 0.176-0.200% 0.174-0.210%

--一周拆款利率区间 0.176-0.290% 0.174-0.290%

--两周拆款利率区间 0.200-0.290% 0.210-0.295%

**跨季短票开始承做**

短票方面，一位票券商交易主管表示，市场资金算是相当充裕，目前已开始安排跨月的资金，目前部分公股金融机构的承做意愿高，不过民营金融机构则仍旧保守。

〞要跨月或跨季的安排也还不少，慢慢来，不是一下就可以做完的。〞他说。

也有一位公股银行交易员表示，目前也没有排斥跨月的安排，先是少量承做，因为季底的资金也还是偏紧缩一点，因此量的方面稍有控制。

30天跨季短票卖断利率主要承作在0.29-0.30%，大致同上日。

据集保公司资料，自保30天短票成交加权平均利率0.287%，区间在0.28-0.35%，成交金额为74.02亿台币；前日加权平均利率在0.285%，区间在0.25-0.31%，成交金额为48.25亿台币。自保60天短票成交加权平均利率上日在0.294%，区间在0.25-0.36%，成交金额为152.86亿亿台币。前日在0.291%，区间在0.25-0.31%，成交金额53.77亿。

台湾央行周一发行3,678.5亿台币定存单，较今日到期定存单金额3,677亿台币，发行余额增1.5亿台币。

本周到期央行定存单共1兆3,140亿台币；除周一外，本周余日定存单到期分布为：周二3,889亿、周三1,296.5亿、周四1,588.5亿与周五2,689亿台币。

拆款中心资料 显示，周一超额准备为63亿台币，累计超额准备675亿台币、加计前期1%的超额准备为2,203亿台币。

**RP市场资金分配不均**

债券附买回(RP)市场方面，整体而言，资金分配不均，部分投信资金被赎回，将资金提前收回，但目前为止对市场影响尚属轻微。

交易员表示，虽然只是月初，但资金意外的并不算太充裕，尤其是投信普遍走钱，各证券商也只能找银行或寿险承做附买回交易，资金倒也好找。也有证券商交易员表示，市场似有部分寿险公司在抽钱，令部分投信资金稍少。

〞没有预期到月初投信在解钱，就只能找银行拆款，或把客人的美元进钱换成台币了，〞一票券商交易员说。

今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率大致持平，区间在0.27-0.28%；与银行承作的公债RP利率主要成交在0.28-0.29%未变；而公司债附买回利率主要成交在0.34-0.35%，也同上日。

本周宽松因素有：周一中银台北5亿人民币金融债到期；周四95/6期公债还本850亿台币、付利息15.9375亿台币。紧缩因素则有：周二央行例行发行一年期定存单，金额1,600亿台币；周三300亿台币公债交割；周四汇丰控股发行美元债20亿美元。