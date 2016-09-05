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亚洲 | 2016年 9月 5日 星期一 18:37 BJT

东南亚股市：泰国股市缩量下跌；新加坡股市上涨

新加坡股市 领涨区域股市，收高1.7%。金融类股涨幅最高，新
加坡大华银行 和星展银行控股 领涨。
    
    泰国股市 在淡静交投中跌约2%，并创下6月24日以来最大盘中
百分比跌幅。
    
    菲律宾股市 收低0.56%，公用事业类股领跌。是对达沃爆炸事
件的膝跳反应。
    
                                                涨跌    当日  今
年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   
涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   374.91     0.91   +0.24  
+12.65   332.82
    新加坡                     2851.74    47.82   +1.71  
 -1.08  2882.73
    马来西亚                  1678.08     6.29   +0.38  
 -0.85  1692.51
    泰国                      1492.52   -28.96   -1.90  
+15.88  1288.02
    印尼                      5356.95     3.49   +0.07  
+16.63  4593.01
    菲律宾                     7764.05   -43.37   -0.56  
+11.68  6952.08
    越南                        664.55    -4.64   -0.69  
+14.77   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  <0#.G
SPMAJOR>
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
 
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股       
 
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股     
 
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股     
 
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   [
CTMT/CN]
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    英股富时指数             德股DAX指数                
 
    法股CAC-40指数         

 (编译 汪红英/刘秀红；审校 李春喜/王洋)

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