东南亚股市：泰国股市缩量下跌；新加坡股市上涨

新加坡股市 领涨区域股市，收高1.7%。金融类股涨幅最高，新 加坡大华银行 和星展银行控股 领涨。 泰国股市 在淡静交投中跌约2%，并创下6月24日以来最大盘中 百分比跌幅。 菲律宾股市 收低0.56%，公用事业类股领跌。是对达沃爆炸事 件的膝跳反应。 涨跌 当日 今 年以来 2015年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 374.91 0.91 +0.24 +12.65 332.82 新加坡 2851.74 47.82 +1.71 -1.08 2882.73 马来西亚 1678.08 6.29 +0.38 -0.85 1692.51 泰国 1492.52 -28.96 -1.90 +15.88 1288.02 印尼 5356.95 3.49 +0.07 +16.63 4593.01 菲律宾 7764.05 -43.37 -0.56 +11.68 6952.08 越南 664.55 -4.64 -0.69 +14.77 579.03 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 <0#.G SPMAJOR> 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 [ CTMT/CN] 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 汪红英/刘秀红；审校 李春喜/王洋)