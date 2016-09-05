马来西亚期市：棕榈油期货升至近三周高位，追随大连市场涨势

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透吉隆坡9月5日 - 马来西亚棕榈油期货周一触及近三周最高位，为连续第二个交易日上涨，因为供应趋紧且海外棕榈油市场走强。
指标11月棕榈油期货 收盘上涨1.9%，至每吨2,644马币(林吉特)，盘中曾触及8月17日以来最高的2,658马币。
成交量为58,841口，高于2015年均量44,600口。
“棕榈油市场走高是受到棕榈油精上涨的推动...供应紧俏仍很明显，”一位在吉隆坡的交易员说。
大商所1月棕榈油合约 周一大涨3.2%。
马来西亚今年棕榈油产量受到冲击，因厄尔尼诺现象导致天气干旱。7月产量较前月增加3.5%至159万吨，为八个月来最高，但也是六年来同期最低水平。
路透技术分析师王涛表示，棕榈油预计将再次测试8月17日高位2,668马币。
大商所1月豆油合约 上涨1%(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 王兴亚；审校 王洋)
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