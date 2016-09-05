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亚洲 | 2016年 9月 5日 星期一 19:05 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货升至近三周高位，追随大连市场涨势

路透吉隆坡9月5日 - 马来西亚棕榈油期货周一触及近三周最高位，为连续第二个交易日上涨，因为供应趋紧且海外棕榈油市场走强。

指标11月棕榈油期货 收盘上涨1.9%，至每吨2,644马币(林吉特)，盘中曾触及8月17日以来最高的2,658马币。

成交量为58,841口，高于2015年均量44,600口。

“棕榈油市场走高是受到棕榈油精上涨的推动...供应紧俏仍很明显，”一位在吉隆坡的交易员说。

大商所1月棕榈油合约 周一大涨3.2%。

马来西亚今年棕榈油产量受到冲击，因厄尔尼诺现象导致天气干旱。7月产量较前月增加3.5%至159万吨，为八个月来最高，但也是六年来同期最低水平。

路透技术分析师王涛表示，棕榈油预计将再次测试8月17日高位2,668马币。

大商所1月豆油合约 上涨1%(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 王兴亚；审校 王洋)

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