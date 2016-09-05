香港社会：坚决反对任何形式“港独”活动，支持港府依法惩处--港澳办

路透北京9月5日 - 中国国务院港澳事务办公室发言人周一表示，坚决反对在香港立法会内外任何形式的“港独”活动，坚决支持香港特别行政区政府依法惩处。

新华社援引该发言人就香港特别行政区第六届立法会选举发表谈话称，在选举期间，个别组织和参选人利用选举平台，公开宣扬“港独”。

“我们重申，‘港独’违反《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国香港特别行政区基本法》和香港特别行政区有关法律，危害国家主权和安全，损害香港特别行政区的繁荣稳定，也不符合广大香港市民的根本利益。”

该发言人称，香港特别行政区第六届立法会选举于9月4日（周日）依法举行，产生了特别行政区新一届立法会。