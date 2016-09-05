香港社会：坚决反对任何形式“港独”活动，支持港府依法惩处--港澳办

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透北京9月5日 - 中国国务院港澳事务办公室发言人周一表示，坚决反对在香港立法会内外任何形式的“港独”活动，坚决支持香港特别行政区政府依法惩处。
新华社援引该发言人就香港特别行政区第六届立法会选举发表谈话称，在选举期间，个别组织和参选人利用选举平台，公开宣扬“港独”。
“我们重申，‘港独’违反《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国香港特别行政区基本法》和香港特别行政区有关法律，危害国家主权和安全，损害香港特别行政区的繁荣稳定，也不符合广大香港市民的根本利益。”
该发言人称，香港特别行政区第六届立法会选举于9月4日（周日）依法举行，产生了特别行政区新一届立法会。
其并强调，立法会是依据《中华人民共和国香港特别行政区基本法》设立的香港特别行政区立法机关，希望当选的立法会议员依照基本法和香港有关法律履行职责，致力于贯彻落实“一国两制”方针，维护香港特别行政区的繁荣稳定。（完） (发稿 李文科; 审校 张喜良)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。