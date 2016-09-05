国际油市：亚洲石脑油和汽油裂解价差下跌，因原油大涨

路透新加坡9月5日 - 亚洲石脑油和汽油裂解价差周一分别下滑1%和近4%，触及两日低点每吨29.28美元和每桶6.57美元，交易员称布兰特原油大幅上涨打压裂解价差。

原油期货周一急剧上涨，因投资者重新预期包括沙特和俄罗斯在内的主要产油国可能联手应对油价低迷问题，并控制过剩的供应。

“原油上扬，但没有什么发生了改变，”一位业内消息人士说，指的是石脑油市场仍供应充裕。

现货价格大体持稳。

韩国乐天化学以成本加运费价(C&F)每吨较日本报价贴水约11美元的价格，从现货市场购入三艘10月下半月到岸丽水和大山的石脑油船货，每艘平均2.5万吨。

这与韩国丽水石脑油裂解中心(YNCC)9月1日购入的三艘石脑油船货价格类似。

印度石油天然气公司(ONGC)以离岸价(FOB)每吨较中东报价贴水近1.50美元的价格，卢克石油(Lukoil)出售3.45万吨9月27-28日从Hazira港装船的石脑油船货。

另外，Bangladesh Petroleum Corp招标出售17万吨9月28-30日装船的石脑油，已经接到五家公司投标。

维多公司的出价最高，离岸价每桶较新加坡报价贴水约1.95美元，其次是嘉能可，报价为每桶贴水近2.50美元。

阿尔及利亚Sonatrach计划关闭Skikda炼厂日产能16.5万桶的原油馏分装置进行检修，日期为9月15日至10月末。

新加坡现货市场有三笔汽油和一笔石脑油交易达成。(完)

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