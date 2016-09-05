国际油市：亚洲炼厂即将到来的炼厂维护或提振柴油裂解价差

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透新加坡9月5日 - 亚洲即将到来的炼厂维护可能会提振柴油裂解价差，不过业内消息人士表示来自台湾的现货供给或抑制涨势。
交易员表示，印度的Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)正计划在本月关闭一座脱硫装置和一座氢化裂解装置，可能会减少印度的出口。
不过他们表示，柴油供给仍旧充足，而且该地区的炼厂维护不太可能把升水提得太高。
他们还表示，台塑石化提供了一艘10月船期的低硫柴油船货。
日本的Cosmo Oil计划今年将其在新加坡的油品交易量较去年提高两倍，以将业务进一步拓展到疲弱的本土市场以外的地方。
“油品交易量预计会比2015年高出两倍，”Cosmo Oil总裁Hisashi Kobayashi对路透表示，不过他拒绝透露去年的交易量。
该公司的其它几位高管表示，目前公司每天总计出口和交易约4万桶燃料，主要是柴油。他们也未给出明细数字。
台塑石化求售72万桶船期为10月10-14日的含硫10ppm柴油。
新加坡现货市场上有两笔柴油成交，一笔航煤成交。
中石油以较新加坡9月19-23日平均报价平价的水平，向道达尔出售15万桶船期为9月20-24日的含硫500ppm柴油。
卢克石油(Lukoil)以较新加坡9月19-23日平均报价平价的水平，向道达尔出售15万桶船期为9月20-24日的含硫500ppm柴油。
雪佛龙以每桶较新加坡9月19-23日平均报价贴水0.40美元的水平，向中石油出售10万桶船期为9月20-24日的航煤。(完)
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(编译 王洋; 审校 王兴亚)
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