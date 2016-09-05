国际油市：亚洲燃料油跨月价差和裂解价差维持强劲，多头气氛浓厚

路透新加坡9月5日 - 亚洲燃料油跨月价差和裂解价差周一维持强劲，交易员称这是因为投资者依然乐观看待该市场供需状况。

交易员表示，180-cst和380-cst燃料油9月/10月跨月价差仍为升水，表明供需平衡。

180-cst燃料油跨月价差 为升水1.75美元，连续第四日持平。380-cst燃料油跨月价差 亦持平于1.75美元。

180-cst燃料油裂解价差 周一持于两个月高位附近。

“目前，市场供需相当均衡，但如果价格进一步上升，则暗示市场供应正在趋紧，”一位在新加坡的交易员说。

180-cst和380-cst燃料油价格周一大涨逾15%，第二名在新加坡的交易员称，这部分因为原油价格上扬，但也因为纸货衍生品交易增加。

不过，普式窗口的买盘和卖盘报价表明，交易员预计未来几周市场走软，因为有更多西方船货抵达。

第二名交易员称，虽然普式窗口记录有四笔交易，其中三笔涉及新加坡贸易商兴隆，但“实货船货不存在真正需求”。

基于汤森路透Supply Chain and Commodities Research的预估，9月到岸东亚的西方燃料油为360-380万吨。

交易员表示，10月套利船货料增加。

新加坡现货市场报告有四笔交易达成。

兴隆以每吨较新加坡报价升水1美元的价格，从摩科瑞购入两艘2.3万吨380-cst燃料油，船期为9月20-24日。

兴隆以每吨较9月均价升水0.75美元的价格，从摩科瑞购入2.0万吨380-cst燃料油，船期为9月30-10月4日。

Coastal以每吨252.50美元的价格从摩科瑞购入2.0万吨380-cst燃料油，船期为9月30-10月4日。(完)

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