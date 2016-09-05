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欧元债市：公债收益率近期回升，关注ECB是否将解决购债标的不足问题
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2016年 9月 6日 星期二 07:13 BJT
欧元债市：公债收益率近期回升，关注ECB是否将解决购债标的不足问题
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标题新闻：标准普尔确认比利时“AA/A-1+”信贷评等，展望为稳定
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