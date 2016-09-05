澳新经济指标预测--9月6日-9月13日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月5日当周 9月6日(二) 0130 澳洲经常帐收支(亿澳元) 第二季 赤字197.5 赤字208.0 净出口对GDP的贡献 0.00% +1.10% 0430 澳洲央行利率决定 9月 1.5% 1.5% 2245 新西兰制造业销售 第二季 -- -1.2% 9月6-7日 2330 澳洲AIG建筑业指数 8月 -- 51.6 9月7日(三) 0130 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 +0.4% 1.1% (较上年同期) +3.2% 3.1% 9月8日(四) 0130 澳洲商品和服务贸易收支(亿澳元) 7月 逆差28.00 逆差31.95 进口 -- +2.0% 出口 -- -1.0% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 8月 -- +0.3% (较上年同期) -- +5.8% 9月9日(五) 0130 澳洲房屋融资 7月 -1.8% +1.2% 投资性房屋融资 -- +3.2% 9月12日当周 9月12日(一) 2245 新西兰食品价格指数 8月 -- -0.2% 9月13日(二) 2245 新西兰季度经常帐收支(亿新西兰元) 第二季 -- 盈余13.06 年度经常帐收支(亿新西兰元) -- 赤字75 0130 澳洲国民银行(NAB)企业状况指数 8月 -- 8 企业信心指数 -- 4 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 戴素萍 审校 张荻)