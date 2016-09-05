南非汇市：兰特兑美元连续第三日走坚，但政治压力令涨势受抑

路透约翰内斯堡9月5日 - 南非兰特兑美元周一连续第三个交易日走坚，因美国升息疑虑减退，而且尽管围绕国内政局的风险抑制涨势，但汇价仍较上周触及的一个月低点高出近3%。

1633GMT，兰特兑美元较上周五收盘涨1%报14.3785兰特，与其他新兴市场货币一同走升，此前美国发布疲弱的就业数据，降低了市场对美国联邦储备理事会(美联储/FED)本月将升息的预期。

兰特已经部分扳回8月23日因该国财长戈尔丹接受调查的消息而录得的巨大跌幅。

不过分析师称，政治风险依然很高，投资者对政治力量干预南非经济运行感到担忧。

“(对戈尔丹命运的)担忧对南非推行改革并非吉兆，而评级机构认为改革是提振南非经济增长率并维持投资级债信评级的必要举措，”Old Mutual分析师Dave Mohr和Izak Odendaal在报告中称。(完)

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