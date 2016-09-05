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亚洲 | 2016年 9月 6日 星期二 07:42 BJT

金砖国家：9月5日股汇市收盘纵览

路透9月6日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月5日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘上涨1.11%，报909.6点。

中国股市：沪综指小幅收升，大宗商品价格走强带动金属资源股领涨

中国汇市：人民币收盘放量略升，6.68元附近大行继续提供流动性

香港股市：收高逾1%创近两个月最大涨幅，受内地资金流入带动

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘下跌0.08%，报59,566.345点。

巴西汇市：雷亚尔下跌，因市场担心巴西新总统特梅尔(Michel Temer)的撙节措施难以获得国会批准。雷亚尔兑美元 收报3.2806/21，上日收报3.2521/34。

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南非股市：指标Top-40指数 收盘上涨0.23%，报47,078.69点；大盘综合指数 收盘上涨0.23%，报53,622点。

南非汇市：兰特兑美元连续第三日走坚，但政治压力令涨势受抑

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印度股市：适逢假日休市。

印度汇市：适逢假日休市。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨0.78%，报977.45点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨1.16%，报507.06点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.02%，报65.08；卢布兑欧元 升值0.04%，报72.568。(完) (整理 王颖；审校 徐文焰)

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