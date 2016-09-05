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亚洲 | 2016年 9月 6日 星期二 07:41 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆外主要货币隔夜持平，今日关注澳洲央行会议

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    * 美元兑日圆外主要货币持稳
    * 美国市场周一适逢假期，隔夜市场交投清淡
    * 美元或进一步下跌，原因在于投资/股市相关的资金流入
    * 油价反弹，因沙特和俄罗斯商谈合作
    * 今日焦点在澳洲央行利率决定，预计会维持政策不变
    (完)
          
      
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 (编译 李爽  审校 郑茵)

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