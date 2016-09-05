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亚洲 | 2016年 9月 6日 星期二 07:49 BJT

《汇市简讯》欧元/美元继续陷于区间交投，欧元/日圆走势受关注

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* 欧元兑美元限于窄幅区间交投，今日亚洲盘可能维持这种趋势

* 欧元兑日圆上日跌0.67%，之前连续六日盘中高位上移

* 欧元兑日圆走势今日可能再度主导欧元兑美元方向

* 欧元兑美元支撑位在1.1100左右，有消息称买方在该点位布局

* 阻力位在1.1210/15，为21日移动均线和100日移动均线交会处

(完)

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