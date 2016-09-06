企业结盟：大众将供应Navistar引擎，换取入股19.9%--消息人士

路透法兰克福9月5日 - 三位消息人士对路透表示，大众汽车(福斯汽车, Volkswagen) 旗下卡车部门即将宣布与美国同业Navistar International 建立合作伙伴关系。这是最新一宗受排放规定促成的交易。

一位不愿具名的消息人士对路透称，大众已同意向Navistar供应引擎，以换取后者19.9%的股权。

消息人士称，大众购买Navistar股权的价格将为每股约16美元或总额2亿欧元(2.23亿美元)。

消息人士表示，该收购案最快将在周二公布。大众和Navistar均不愿置评。

一些汽车生产商为研发符合新排放标准的下一代引擎而背负沉重的财务包袱，因此不得不寻求合作伙伴以及技术交易。

对大众来说，Navistar也是个有吸引力的目标，因其拥有庞大的北美经销商网络，正是大众所欠缺的。

Navistar市值约11.5亿美元，其研制的重型柴油卡车引擎在2010年未获美国国家环境保护局(EPA)批准，此后便一直在寻觅引擎合作伙伴。

大众与Navistar就结盟事宜已谈判多年，但过去12个月的多数时间，大众身陷柴油排放测试造假丑闻，导致多位高管离职。(完) (编译 戴素萍 审校 郑茵)