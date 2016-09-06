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亚洲 | 2016年 9月 6日 星期二 08:02 BJT

《中国报摘》--中国证券报9月6日

* 头版头条:

--二十国集团领导人杭州峰会达成多项共识，其中包括完善经济金融治理、提高抗风险能力等。

* 其他:

--中国一重 称，拟以4.85元人民币/股向控股股东一重集团非公开发行A股，数量3.2亿股，拟募资15.5亿元，用于补足公司对集团委托贷款和往来款所形成的资金缺口。

--*ST济柴 称，拟通过重大资产置换，并发行股份及支付现金方式，购买实际控制人中石油集团约755亿元金融资产。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 李宏薇; 审校 曾祥进)

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