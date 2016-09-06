《香港报摘》--经济日报9月6日

**头版头条**

--港股恒生指数 裂口向上突破23,500点重要阻力，是去年全球股灾后的反弹高位，即市曾高见23,688点的逾一年高位。

**其他**

--金管局总裁陈德霖表示，去年中至今年初期间楼市交投及楼价一度回落，但近日市场气氛好转，一手楼盘销情更佳，金管局需要更多时间观察楼市周期走势。

--网龙 副董事长梁念坚称，公司希望借助自身的游戏IP（知识产权）建立综合的电子竞技平台，预计最迟明年可以推出。

--万科 管理层指股权之争令其项目合作及评级风险上升，但惠誉评级高级董事林树毅则指出，暂时未见到万科的营运受到影响。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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