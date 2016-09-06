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亚洲 | 2016年 9月 6日 星期二 08:21 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息9月6日

**上海证券报**

--据统计，中国证券公司全行业上半年实现净利润总计624.72亿元人民币，同比减少59%。上半年券商代理买卖证券业务净收入排名中，国泰君安 、银河证券 和国信证券 分列前三。

**第一财经日报**

--监管层方面人士透露，上半年首次公开发行(IPO)审核政策确实发生了新的变化，呈现出审核尺度趋严、财务问题关注度较高的特点，其中“拟上市企业是否具备持续盈利能力”愈发成为审核中最为关注的问题。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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