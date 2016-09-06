《汇市简讯》美元/日圆守在一目均衡云区下方，底部今日在103.72

0003GMT - * 美元兑日圆守在日线一目均衡云区下方，云区底部昨日上移，今日 在103.72 * 小时线云区介于103.56-77，日线云区在105.22见顶，100日移动均 线切入位在略上方的105.27 * 在103.00存在旺盛买需，该点位还有13亿美元期权到期 * 104.00区域仍布有卖单，该点位有9.25亿美元期权到期 * 美国公债收益率持稳，10年期公债收益率报1.609%，两年期公债收 益率报0.800% (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李爽 审校 李婷仪)