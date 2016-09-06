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亚洲 | 2016年 9月 6日 星期二 08:24 BJT

《汇市简讯》美元/日圆守在一目均衡云区下方，底部今日在103.72

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    * 美元兑日圆守在日线一目均衡云区下方，云区底部昨日上移，今日
在103.72
    * 小时线云区介于103.56-77，日线云区在105.22见顶，100日移动均
线切入位在略上方的105.27
    * 在103.00存在旺盛买需，该点位还有13亿美元期权到期
    * 104.00区域仍布有卖单，该点位有9.25亿美元期权到期
    * 美国公债收益率持稳，10年期公债收益率报1.609%，两年期公债收
益率报0.800%
    (完)
          
      
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 (编译 李爽  审校 李婷仪)

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