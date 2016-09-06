《台湾报摘》--工商时报、经济日报9月6日

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
*工商时报：
--金管会下令银行不可拒绝TRF(目标可赎回远期契约)仲裁申请。金融圈惊传多家银行拒绝TRF受害者申请以仲裁机制调处，消息震惊金管会，为此金管会已火速在上周五发函，通令全体银行不得拒绝受理TRF受害者的申请，否则必要时将祭出行政裁罚。
--兆丰银行违反美国洗钱防制规范案，金管会主委丁克华5日表示，主要是兆丰银3月回覆美国纽约州金融署（DFS）一句「无需向美国申报」，触怒美方，引发重罚，且兆丰银过程中〞非常疏忽〞，金管会将会对这些应负责任者祭出惩处。
*经济日报：
--润泰集团总裁尹衍梁指出，他已慰留蔡友才留任鉴机资产管理公司董座，并会增资鉴机，让鉴机资本额扩大到400亿台币，锁定金融业加码投资。他强调，鉴机对金融股的投资策略已定调为财务性，因而对于明年中信金 改选，鉴机不会争取选任董事。
--行政院新南向政策推动计画昨日正式启动，行政院对外经贸谈判代表办公室将与18个政策目标国洽签或翻新投保协定，工程会也将成立〞基础建设及整厂输出〞协作平台、农委会则设立〞台湾国际农业开发公司〞。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
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