《香港报摘》--信报9月6日

**头版头条**

--经过接近17小时点票，第六届立法会选举结果全部揭盅，包括传统泛民政团及本土派在内的非建制派守住“关键少数”，保留议会三分一的政改否决权。

**其他**

--腾讯控股 股价升势凌厉，市值大涨直扑两万亿港元，首度超越中国移动 成为“亚洲股王”。

--上市不足两年的餐饮股富临集团 公布，控股股东已与内地潜在投资者硅谷天堂订立谅解备忘录，期望于三个月内就股权易手一事达成协。

--香港电讯 董事总经理艾维朗称，不担心本港的流动支付市场会出现“补贴战”，因为用户同样关注便利度、安全性等。（完）

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