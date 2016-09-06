《香港重要政经日程》--9月6日-9月19日

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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================== 今日重要政经消息=================
9月6日（周二）
09:00 2016年财资市场高峰会。
09:00 首创置业 在中国举行股东特别大会。
10:00 中国忠旺 在中国举行股东特别大会。
*11:45 啪啪宝科技“支付模块”记者会。
16:15 中国冶金 中期业绩记者会。
================== 近期重要政经消息=================
9月7日（周三）
公布8月底止外汇储备资产。
15:00 香港上市公司商会主办上市监管谘询论坛。
9月8日（周四）
新鸿基地产 公布全年业绩。
08:30 大公国际信用与国际资本市场协会合办“一带一路”峰会。
9月9日（周五）
08:00 香港美国商会中国研讨会。
10:30 大悦城地产 股东特别大会。
14:30 大家乐集团 股东周年大会。
9月12日（周一）
10:30 阿里健康 股东特别大会。
9月13日（周二）
09:30 合生元 在中国举行股东特别大会。
14:30 中国华融 在中国举行股东特别大会。
9月14日（周三）
公布7月底止外汇基金境外资产。
11:30 大和总研中国经济前景简报会。
11:30 TCL通讯 股东特别大会。
9月15日（周四）
11:30 利标品牌 股东周年大会。
9月16日（周五）
中秋节公众假期。
9月19日（周一）
公布6-8月失业率。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583