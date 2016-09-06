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亚洲 | 2016年 9月 6日 星期二 08:32 BJT

《香港重要政经日程》--9月6日-9月19日

================== 今日重要政经消息=================

9月6日（周二）

09:00 2016年财资市场高峰会。

09:00 首创置业 在中国举行股东特别大会。

10:00 中国忠旺 在中国举行股东特别大会。

*11:45 啪啪宝科技“支付模块”记者会。

16:15 中国冶金 中期业绩记者会。

================== 近期重要政经消息=================

9月7日（周三）

公布8月底止外汇储备资产。

15:00 香港上市公司商会主办上市监管谘询论坛。

9月8日（周四）

新鸿基地产 公布全年业绩。

08:30 大公国际信用与国际资本市场协会合办“一带一路”峰会。

9月9日（周五）

08:00 香港美国商会中国研讨会。

10:30 大悦城地产 股东特别大会。

14:30 大家乐集团 股东周年大会。

9月12日（周一）

10:30 阿里健康 股东特别大会。

9月13日（周二）

09:30 合生元 在中国举行股东特别大会。

14:30 中国华融 在中国举行股东特别大会。

9月14日（周三）

公布7月底止外汇基金境外资产。

11:30 大和总研中国经济前景简报会。

11:30 TCL通讯 股东特别大会。

9月15日（周四）

11:30 利标品牌 股东周年大会。

9月16日（周五）

中秋节公众假期。

9月19日（周一）

公布6-8月失业率。

注：（1）代表新增。

（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）

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