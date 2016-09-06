《香港报摘》--其他报纸重要消息9月6日

**明报**

--中银香港 总经理劳秉华表示，目前24小时视像银行服务机有3台，未来会在中环增加1台，但该行不会因此而减少分行数目，而分行亦不断增聘人手。

--港交所 行政总裁李小加在新加坡一个峰会上称，计划提供的前海平台将能让闲置在中国内地银行系统内的大量储蓄，投资于安全、长期和以美元计价的资产上。

**星岛日报**

--中国恒大 8月合约销售金额482.7亿元人民币，按年升1.96倍，按月升12.2%，再次刷新单月销售纪录。

--中国邮政储蓄银行下周三（14日）起公开招股，集资最多780亿港元；华润医药则在本周四进行上市聆讯，集资高达20亿美元。

**苹果日报**

--除邮储银行之外，集资156亿港元的招商证券 以及生产保济丸、唐太宗活络油的药厂雅各臣最快亦可在9月启动招股程序。

--阳光房地产 的零售及写字楼物业租用率双双下降，但公司行政总裁吴兆基指出，香港零售仍在低位徘徊，但没有继续转差。

**东方日报**

--长城汽车 、广汽集团 以及吉利汽车 8月销售理想，当中以吉汽单月销量增长最高，达69%。

--恒安国际 完成今年第一期中期票据，发行本金总额20亿元人民币，期限三年，票面利率3.24%。另外，同日完成首期境内债券发行，本金总额10亿元人民币，期限五年，票面利率3.3%。

**文汇报**

--飞达帽业 副主席兼董事总经理颜宝铃称，深圳厂房附近的地铁线正在建设，估计未来5年或有可能需要迁出；公司旗下孟加拉厂房受生产线饱和所限制而出现推单情况，现时计划作进一步扩展。

--美盛集团旗下西方资产管理亚洲（日本除外）投资主管暨投资组合经理孙应梅表示，监于美国金融条例修改，对冲基金可借贷资金规模较小，减少了狙击人民币的机会。（完）

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