中国个股：中天城投拟受让清华控股持有的中融人寿20%股权

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透上海9月6日 - 中国中天城投集团 周一晚公告称，其全资子公司贵阳金控拟以参与竞拍的方式收购清华控股持有的中融人寿20%股权。若交易成功，中天城投将间接持有中融人寿40%股权，成为相对控股股东。
周一贵阳金控已与清华控股达成协议，贵阳金控除了提供出让人和产权交易所要求的履约保证金外，还将向清华控股支付6亿元人民币的诚意金。本次中融人寿股权出让形式为公开竞拍，诚意金和履约保证金在竞拍成功后均可转为股份转让价款。
中融人寿目前注册资本5亿元，中天城投旗下联合铜箔（惠州）公司和清华控股目前为并列第一大股东。去年中融人寿净利为1.91亿元。
若本次交易顺利完成，有利于中天城投大金融战略和金融全牌照目标实现重要推进，符合公司传统产业与金融业双向融合发展趋势，将有利于公司进一步促进产融资源协同发展，推进大金融战略布局，提升公司综合竞争力。
中天城投周一收报6.84元，过去一个月累计上涨3%。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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