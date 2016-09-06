中国个股：中天城投拟受让清华控股持有的中融人寿20%股权

路透上海9月6日 - 中国中天城投集团 周一晚公告称，其全资子公司贵阳金控拟以参与竞拍的方式收购清华控股持有的中融人寿20%股权。若交易成功，中天城投将间接持有中融人寿40%股权，成为相对控股股东。

周一贵阳金控已与清华控股达成协议，贵阳金控除了提供出让人和产权交易所要求的履约保证金外，还将向清华控股支付6亿元人民币的诚意金。本次中融人寿股权出让形式为公开竞拍，诚意金和履约保证金在竞拍成功后均可转为股份转让价款。