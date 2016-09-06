中国个股：中国一重推债转股式定增方案,控股股东委托贷款转为股权投资

路透上海9月6日 - 中国企业债转股再出新模式，上市公司通过向控股股东非公开增发股票募资以偿还其委托贷款债务，形成债权到股权的转变。中国一重 周二公告，将以4.85元/股的价格，向控股股东一重集团发行3.20亿股股票，募集资金用于补足公司因偿还一重集团委托贷款和往来款15.5亿元所形成的资金缺口。

不过根据公告，这部分委托贷款债务的形成有历史背景，原本应为一重集团对上市公司的股权投资，只是由于特定原因初期处理成了往来款项挂账和委托贷款。

根据财政部《加强企业财务信息管理暂行规定》文件规定，“企业集团母公司将资本性财政性资金拨付所属全资或控股法人企业使用的，应当作为股权投资。母公司所属控股法人企业暂无增资扩股计划的，列作委托贷款，与母公司签订协议，约定在发生增资扩股、改制上市等事项时，依法将委托贷款转为母公司的股权投资”。

中国一重称，一重集团将国拨资金以委托贷款或往来款形式拨付中国一重及其下属的项目单位，增加了中国一重的负债，提高了公司的资产负债率。较高的资产负债率不利于上市公司进行融资，同时，也给上市公司的投资者带来负面影响。

定增模式为一重集团现金认购，具体步骤为：上市公司非公开发行预案获得中国证监会核准后，中国一重先以自有资金偿还与一重集团之间因国拨资金而形成的委托贷款和往来款；其后，一重集团收到还款后，以现金方式认购中国一重本次非公开发行的股票。

一重集团定增前持有上市公司62.11%的股份，为公司控股股东，国务院国资委为公司实际控制人。定增后，持有比例上升至63.88%，公司控股股东和实际控制人不会发生变更。

截至2016年6月30日，中国一重资产合计363.67亿元，负债合计为219.77亿元，资产负债率为60.43%。定增完成后，公司的资产负债率将下降为56.17%。

中国一重股票将于周二复牌。中国一重停牌前收报5.33元/股，最近一个月下跌0.4%。(完)

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