国际油市：布兰特原油持稳，守住俄沙签署协议后录得的大部分涨幅

俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)表示，俄罗斯和沙特正朝向发展战略性能源合作关系，而高度的互信将让他们得以应对全球挑战。

沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)对阿联酋的电视台表示，他乐观看待在本月会议前与其他产油国的合作。其并称，冻产并非是供应过剩唯一的解决办法。

石油输出国组织(OPEC)与俄罗斯等非OPEC产油国，将在9月稍晚于阿尔及利亚举行非正式会谈。

布兰特原油在8月底升至每桶50美元以上，受惠于冻产协议的揣测升温，但随着鲜有人相信OPEC将采取行动，油价自此下跌。(完)

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