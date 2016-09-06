港报财经评论：华润置地挑战25港元在望--经济日报9月6日

华润置地挑战25港元在望/ 林瑞芬

美国上周五公布的非农就业数据增长低于预期，令本月加息的预期降低，港股顺势抽升，恒指 昨收报23,649点，升1.7%；国指 收报9,830点，升1.5%，大市成交额769亿港元。

恒指在脱离23,000大关阻力后，一路探高，技术上，后市若掉头回穿23,000才算暂止升浪，不然，反覆向上探24,000为另一密集阻力大关。国指而言，短期趋势如守稳于9,500点，试冲10,000大关。

蓝筹大形势而言，滙丰 昨日一试突破60元大关，最高见60.6港元，收报59.95港元，后市不排除进一步向上一级阻力区63至64港元发展。长和 上周发力突破100港元大关，昨日进一步上升0.4%，收报103.2港元，反覆挑战110港元。腾讯 保持强势，自突破200港元大关后一直守稳其上持续攀升，昨收报210.2港元，升幅4.2%。股价挑战心理大关的股份，似乎余下中移动 谋发力突破100港元关口，昨收报96.05港元，升幅1.1%。美国本月内加息机会微，新地 及长实地产 等地产股借消息刺激而急升，升幅分别为4.6%及2.3%。

国指昨升幅与恒指相若，在上证只升0.2%反映下，国指独强，可见中资蓝筹助力不少。中国财险 昨日被AIG减持，在消除不明朗因素下，股价反而攀升2.8%，收报13.84港元，也带动其他内险股造好，如中国平安 、中国人寿 分别涨1.2%及1.6%。

近数周而言，个股的升势确比蓝筹更精采，看来是兵贵神速的关系，南下资金或心急，未待深港通可能于11月下旬正式开车，已有渠道先行在港扫定货。股价上升，少有无风起浪，总结，最主要靠佳绩消息，如上周公布中期纯利大增5.3倍的光宇国际 ，股价由3.86港元起步，短短3个交易日升至5.93港元，累升54%。此外，就是估值有重估消息跟进的股份，如上周六笔者推介的环球医疗 ，未来参与医院运营，股价过去3个交易日，由5.73港元起步升至昨日高见7.17港元，累升25%。例如中国软件 借壳A股上市部分资产，提升内地投资者对其认知度，股价稳步上扬，昨高见3.83港元，收报3.75港元，正如估计反覆正趋试上冲3.8至4港元阻力区，如成功突围，中綫上望挑战4.5港元。

继续以佳绩面发掘，华润置地 值得留意，昨收报23.05港元，升幅逾3%。附图所见，润地近周正试冲中期阻力关键22.5港元，如成功突破，股价重回25港元或楼上的目标价。

内房业绩见分化，强者愈强。上半年度业绩面，润地最少有三个亮点，如下：

一是集团今年上半年度计扣除投资物业价值重估，基础盈利增加26%至63亿港元。盈利增长稳定，且毛利率提升有惊喜。由于高毛利率项目入帐，故期内综合毛利率按年上升1.7个百分点，至33.9%，据管理层预期，2016至2018年度毛利率可维持高于30%（较行业平均约27%为高）水平。这意味房地产开发利润的增长率在未来几年与销售额大致同步，有数得计。

二来，截至今年6月底止，润地已锁定开发收入929.3亿港元（包括上半年度已入帐的物业开发收入），已接近2015年全年度开发收入的935亿港元。另今年首7个月，润地合同销售为640亿元人民币，锁定全年销售目标的67%。监于销售进展迅速和深圳湾项目增加了可出售资源，润地已把其销售目标上调10%至1,060亿元人民币。

三来，期待已久的资产注资落实。集团向母公司购入资产，收购的物业组合包括深圳湾，一个住宅专案，以及23个停车场项目，总代价为现金62.36亿元人民币（现金代价交易完成延后一年交付）。交易价格相对估值有30%折让，而由于全部以现金支付，所以每股盈利不会被明显摊薄。据交银国际估计总成本包括未支付的深圳湾项目资本开支，仅约为每平方米27,000元人民币，近期合同销售平均售价已达到每平方米11.4万元人民币；项目住宅部分的毛利率可超过70%，估计这项注入将可为润地每股资产净值提升1.0至1.2港元。招银国际更估计，单是深圳湾项目便为每股资产净值增加2.26港元。

润地于5月完成发行首期50亿元人民币境内中期票据，其中20亿元人民币三年期票面利率3.2厘，30亿元人民币五年期票面利率3.6厘。集团成为首家在中国债券市场公开发行中期票据的境外房地产企业，可见融资的渠道也广。而且，集团资金成本维持在行业较低水平，净负债比率在27.9%，加权平均融资成本约4.29%。相信未来还有并购扩张，增强资产含金量的能力。

综合券商给予润地目标价，摩根大通最牛，看32港元，花旗看31.26港元，瑞银看26.78港元，德银看28.67港元，建银看28.12港元、中信证券看26.9港元，交银国际看26.46港元，保守的如高盛也看25港元，或摩根士丹利看25.2港元。由此，配合周綫图，润地股价如确认突破22.5港元，后市试冲25港元阻力机会不低。（完）

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