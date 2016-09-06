芝加哥期市：小麦期货三个交易日来首跌，受埃及需求相关担忧打压

交投活跃的玉米期货 回落0.38%报每蒲式耳3.27-1/4美元，上日涨1.5%，并触及3.29-3/4美元的8月2 6日以来高位。 路透周一拿到的文件显示，埃及卫生部将不再接受进口小麦检验中含有麦角菌的谷物。 埃及国有谷物机构GASC上周取消其小麦标购案，因在埃及重申其对麦角菌零容忍政策后，只收到一份供应 报价。 中国农业大省黑龙江开展玉米改种大豆轮作补贴试点工作，补贴标准为每亩150元人民币(22.46美元)，目 的是面对严重的供应过剩情况，寻求减少玉米产量。 以下是0054 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI 涨跌% 移动均值 CBOT小麦 397.50 -1.75 -0.44% +0.70% 425.79 31 CBOT玉米 327.25 -1.25 -0.38% +1.08% 333.39 44 CBOT大豆 954.75 2.25 +0.24% +1.17% 980.03 32 CBOT稻米 9.57 -0.12 -1.24% +1.59% 9.81 43 美国原油 45.12 0.68 +1.53% +4.54% 44.36 46 汇率 欧元/美元 $1.114 $0.000 -0.01% -0.09% 美元/澳元 0.7602 0.002 +0.32% +0.42% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王丽鑫/李爽 审校 戴素萍/李婷仪)