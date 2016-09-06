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货币新闻 | 2016年 9月 6日 星期二 09:35 BJT

芝加哥期市：小麦期货三个交易日来首跌，受埃及需求相关担忧打压

交投活跃的玉米期货 回落0.38%报每蒲式耳3.27-1/4美元，上日涨1.5%，并触及3.29-3/4美元的8月2
6日以来高位。
    
    路透周一拿到的文件显示，埃及卫生部将不再接受进口小麦检验中含有麦角菌的谷物。
    
    埃及国有谷物机构GASC上周取消其小麦标购案，因在埃及重申其对麦角菌零容忍政策后，只收到一份供应
报价。
    
    中国农业大省黑龙江开展玉米改种大豆轮作补贴试点工作，补贴标准为每亩150元人民币(22.46美元)，目
的是面对严重的供应过剩情况，寻求减少玉米产量。 
    
    以下是0054 GMT报价：
    
      合约               价格     变动   涨跌%     两日       30日   RSI
                                                   涨跌%    移动均值
    CBOT小麦           397.50    -1.75  -0.44%   +0.70%      425.79   31
    CBOT玉米           327.25    -1.25  -0.38%   +1.08%      333.39   44
    CBOT大豆           954.75     2.25  +0.24%   +1.17%      980.03   32
    CBOT稻米             9.57    -0.12  -1.24%   +1.59%        9.81   43
    美国原油            45.12     0.68  +1.53%   +4.54%       44.36   46
    汇率
    欧元/美元          $1.114   $0.000  -0.01%   -0.09%
    美元/澳元          0.7602    0.002  +0.32%   +0.42%

    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 王丽鑫/李爽  审校 戴素萍/李婷仪)

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