港报社评：本土自决力量兴起，政治版图三方分立--明报9月6日

今次立法会选举，是回归以来最重要的一次。这不单是投票率创新高（约58%）、投票人数最多（约220万人），主要是投票结果改变了本港政治版图，本土自决背景政治人物急速崛起，成为建制阵营、泛民阵营以外的一股政治力量。本港政治生态，特别是议会生态将有变化，新兴力量与原有格局能否磨合，包括当局和既有阵营能否与之建立建设性互动关系、它会否对社会展示负责任的一面，都十分重要；设若未能处理好，对本港的负面影响将十分深远。

回归之后，政治版图基本上分为两大块，即是泛民阵营和建制阵营；以地区直选票数审视其政治能量，由6：4逐渐调整为5.5：4.5，泛民阵营长期占优。今次选举，投票人数较诸2012年约184万多了36万，增幅接近两成，反映今次参选名单衆多，在各方催谷下选民投票踊跃，而本土自决派之冒起，改变了泛民与建制的固有比率。审视建制阵营在地区直选，基本上守住得票率，与2012年比较减少了约三个百分点，即是固守40%左右；本土自决得票率约19%，由泛民阵营切割出来，使泛民在地区直选得票率变成约36%，较2012年减少约20个百分点。即是说，今次选举之后，政治版图由两大块变成三大块，建制、泛民和本土自决占比是4：3.6：1.9，其余是独立人士得票的比率。

这个比率，严格而言不能说是三分天下。不过，若考虑到本土自决于政改一役冒起，历经占领运动、旺角暴乱等，仅两年光景已经占据一隅，其势头猛进就不能低估。而且他们代表新世代，成员年轻，例如香港衆志罗冠聪只有23岁（历来最年轻立法会议员）、青年新政的梁颂恒30岁、游蕙祯25岁等，若他们正常在政坛舒展，未来将逐渐由他们凝聚出来的更多青年人主导。因此，若对他们冒起掉以轻心，是鸵鸟埋首沙堆。

近年政坛躁动，氛围愈趋激进，青年人理想先行，没有那么多顾虑，他们一些言谈行事，按社会惯常认知较难获大多数接受。今次在4个选区，本土自决派取得6个议席，说明选民接受他们并非个别事例，而是接近40万选民愿意给予他们机会。本土自决派的政治路线与传统泛民阵营不一样，其本土、民主自决与个别获得「港独」力量加持的背景，其实质是寻求改变；选民把选票给他们，可解读为期望透过他们给香港带来改变。今次本土自决派就政治主张的敏感部分，例如民主自决、二次前途、永续《基本法》等主张，究何所指，解说总是含含糊糊。不过，对一些年轻人、厌倦政治发展如一潭死水的人会有所憧憬。即使被认为行动激烈的「热普城」成员郑松泰也把「勇武」隐藏起来，主打取回「基本法解释权」、「地契到期将有宪制危机」等论述；今次「票王」朱凯廸的书生形象，罗冠聪的说理、刘小丽的教师形象等，与真实的「热普城」激烈形象对比，他们就成为温和的论述人。

不过，本土自决派的主张在既有框架，仍属激进，他们游走法律边缘和对固有秩序的冲击，也是彰彰明甚。因此，若认为他们跻身议会之后，会乖乖坐下来议事，大概不切实际。事实上，支持者也不会容许他们这样做，问题是他们会用什么手法抗争。另外，原有议会「拉布」核心人物仍有两名在席，旧人会有什么新花样，新旧抗争手法在议会会否产生化学作用，将是新一届立法会的「看点」。即是说，立法会议事生态将有新局面，议会内外如何结合给政府施政找麻烦，视乎持份者的意向和表现了。

这批本土自决派青年人和他们代表的群体，已经是客观存在，作为管治者应该重视他们、深入研究，制订策略与他们交流沟通，寻求建立工作关系。有一点需要注意，现在他们的温和取态并非必然，因为会受到主观作为和外在因素影响；例如他们要面对其他人为求出位拆大台的倒迫等，若让其他人认为他们在议会有可为，相信可以消减抗争升温的压力。本土自决派进入议会已是不能回避的事，当局理应在政策层面有所应对。

一只手掌拍不响，本土自决派6人当选之后，被问得较多的问题是会否、如何在议会与泛民阵营合作，他们的回答虽不至于拒人于千里之外，惟言词之间并不热中。他们须认知无论理想多么高宏远大，要走向目标就需要其他力量辅助，才有可能推进。因此，他们在议会宜应取态开放，勿抗拒磨合；选民赋予权力是期望议员在议会内做事，把事情办成功，而非期望他们在议会内孤芳自赏，然后一事无成。本土自决派在议会是新生因素，它有什么积极一面，如何发挥出来，各方有必要思考研议，而作为主角的新兴力量，有必要向市民展示他们是负责任的寻求改变力量。

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