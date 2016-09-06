港报社评：政争是否愈演愈烈，视乎特首变或不变--信报9月6日

立法会选举经过通宵点票之后终于尘埃落定，撇除个别候选者的爆冷胜出或者大热倒灶，总的来说格局不变，仍然是建制派议席占多数，非建制阵营包括传统泛民和本土自决派则守住两个否决权，即「整体议席三分之一以上」与「分区直选议席过半」。不但格局不变，非建制阵营甚至有所斩获，议席增加至二十九席，因此不难作出一个预测，原已充满对抗性的议事堂将会继续剑拔弩张，拉布的依旧拉布，掷物的还是掷物，特首梁振英所说的Vote Them Out美梦落空，建制派无法修改议事规则，政治板块互相碰撞必是未来四年的常态。

尤其瞩目的是本土自决派的冒起，七位当选者全部是一战功成的新脸孔，分别是地区直选的朱凯廸、罗冠聪、刘小丽、梁颂恒、游蕙祯和郑松泰，以及功能组别的姚松炎；参选新界西的朱凯廸一鸣惊人，由最初民调显示只得百分之一支持度，结果以八万四千多票荣膺地区直选票王，胜过所有老牌政治明星，九月四日可说是他的「大奇蹟日」。六位循直选胜出的本土自决派合共拿下三十九万票，意味着选民求变之余，亦希望这一批新进代议士能够把激进抗争路线带入立法会。毫无疑问，朱凯廸当选之后高呼的「民主自决」肯定是未来四年不能忽视的议题，特区政府如何应对？假如梁振英继续以敌我分明的态度处理，效果恐怕适得其反。归根究柢，本土自决派也有出头天，很大程度是强硬管治作风间接促成的，正所谓压力愈大，反抗力愈大，要是当权者仍然采取师承北京的「稳定压倒一切」，政争只会愈演愈烈，社会内耗无休无止。

简单来说，新一届立法会之中，反对派可以继续反对，凭其否决权左右大局，并且增添了不满传统泛民太温和的激进元素，如果下届特首仍是梁振英的话，而其管治逻辑又是依然故我，那么未来四年甚至六年（下届特首任期结束之年是二○二二），不必奢望行政立法关系得以改善。接下来的问题自然是，下届特首一定是梁振英吗？

种种迹象显示，明年的特首选举有可能多于一位候选者，如果已卸任立法会主席的曾钰成真的披甲参选，而且当选，说不定有助挽狂澜于既倒。民望甚高的曾钰成最近成为《时代》杂志亚洲版封面人物，该杂志形容他自成一格，虽然长期亲近北京，却是精英阶层当中理想主义者多于机会主义者，誉之为「香港希望」（Hong Kong's Hope），可为香港与内地建立桥梁角色。假如曾钰成是下届特首，最低限度他不会将反对派定性为必须Vote Them Out的敌人。

除了这位「大曾」之外，还有一位「小曾」同样具备问鼎特首宝座的潜质，说的是财政司司长曾俊华，他于七月底与曾钰成同日表态愿意考虑竞逐行政长官。昨天在杭州举行的G20峰会，代表特区政府的曾俊华被问到立法会选举结果的看法，他说毋须对本土派进入议会太担心，要想办法尽快和他们建立工作关系。特别耐人寻味的是，据说国家主席习近平在周日晚宴场合再一次跟曾俊华握手，于此敏感时刻，惹来猜测两人的对话有否涉及特首选举。自从董建华受到江泽民「众里寻他一握手」的祝福之后，膺任第一届特首，国家领导人跟谁握手变成浮想联翩的政治隐喻。

姑勿论有没有「习握手」，曾俊华是不少人心目中的下届特首人选之一，其亲和力指数在众多高官之中排名前列，他甚至不讳言拥抱本土情怀，身为香港本土人，理所当然爱香港。假如曾俊华是下届特首，剑拔弩张的议事堂未必马上化干戈为玉帛，但相信对话代替对抗的空间始终比较大一点。

立法会选举尘埃落定，随之而来的是明年三月的特首选战，变或不变，怎样的变，足以影响政府与七十名议员的互动，从而决定香港命运。

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