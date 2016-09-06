港报社评：立会新人事须新思维，斗硬没出路--经济日报9月6日

立法会选举后大批年轻新面孔入局，他们较资深泛民议员立场更理想化、取态更执着，预示行政立法角力势更激。如何在议会新局中觅港出路，各持份者包括议员、港府与中央皆应深思。

新一届立法会选举结果尘埃落定，今次选举有多达220万选民投票、投票率高达58%，双双创历史新高，为本港民主发展树立里程碑。今次选举结果，从大局看似未有变，实际上却有大转变。

不变的是地区直选中，非建制与建制派得票率，仍保持约55%对45%之比；从议席看，非建制派虽在地区直选与功能组别，均较上届多一席进帐，惟建制派稳占过半数议席的局面仍未改。然而，新一届立会实际上却有极大变化，就是非建制阵营中，大量年轻新面孔取得议会入场券，无论是传统泛民政党栽培的接班人成功接棒，又或不少年轻社运人士高票当选，反令一些泛民老将堕马，为未来4年的议会带来新变数。

此反映不少选民求变心切，尤其对过去几年本港各方面发展以至政治现况，失望之情上升，眼见一众泛民老将并未能带来改变，选民遂更倾向支持新人换旧人，期望议员年轻化可带新思维，为未来提供一个希望。

但此亦恐预示，未来行政立法角力，将较过去更激烈，皆因相比不少泛民老将愿与政府「边谈边博弈」，在现实限制下争取利益最大化，这些立会新贵，在理想与现实的天秤中似更倾向理想化，如在保育、安老、扶贫以至政制发展等议题上，追求近乎乌托邦式愿景，视妥协为不可接受的背信行为。港府要游说他们让步支持，恐将踢中铁板。若如此，议会停摆以至施政困局，只怕愈演愈烈。

惟香港经济、民生以至政制发展已滞后多时，不容再蹉跎，各持份者都应深思，如何应对议会新局，为香港觅出路。议会新人第一课应学的，是政治是妥协艺术，若只高谈理想、漠视现实掣肘，所有政策与改革若不一步到位就拉倒，议会只怕在没完没了的争拗中一事无成；不但香港继续原地踏步，年轻新议员亦势虚度四年任期，有志难伸。

同样关键的，是港府与中央亦应思考，从过去几年经验看，强硬取态无助理顺本港政制发展，反激化更多对抗以至极端声音。如何用心聆听、吸纳更广泛民意，回应港人求变之心，将是解开行政立法死结、化解中港心结的必答题。

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