金属期市：伦铜持于两个月低点上方，尽管库存上升

来自全球主要经济体的领导人周一在中国杭州举行的20国集团(G20)峰会上同意协调宏观经济政策；但面对全球化和自由贸易遇到的越来越大的挑战，会议几乎没有提出实质性的应对建议。

公司方和工会周一表示，智利国家铜业公司(Codelco)旗下位于智利Salvador铜矿的罢工工人，已经封锁了矿山入口从而影响到生产。

菲律宾矿业部长周一称，该国将以违反环保规定为由，暂停国内更多矿山的生产。

最新数据显示，LME铜库存大增10,025吨达到328,525吨，为近一年高点，较8月中水平提高逾50%。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金