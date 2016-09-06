全球金市：金价持稳，美国9月升息预期消退

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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美国因劳工节放假，使得周一成交清淡，不过后续的新美国经济数据以及联储官员的任何言论都将被仔细检视，以研判其利率政策动向。
美国共和党总统候选人特朗普(Donald Trump)周一说，美联储创造了一个经济假象，并称利率应该改变。特朗普此前指责美联储维持低利率是为了帮助总统奥巴马。
日本央行总裁称仍有进一步放宽政策的空间，包括采用新工具 。
南非最大的铂金矿工工会周一表示，该工会当天未能与资方达成薪资协议，令人忧心南非铂金业工人可能会采取行动。南非是全球最大铂金生产国。(完)
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(编译 白云/李婷仪 审校 王颖/陈宗琦)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
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