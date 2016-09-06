中国个股：*ST烯碳与俄Rostec合作管理基金，投资俄碳材料创新公司

路透上海9月6日 - 中国银基烯碳新材料股份有限公司 周一晚公告称，其与俄罗斯国家工业与科技集团对外投资主体RT-商务发展有限公司（Rostec）将合作管理基金，并投资新材料方面的创新公司。

*ST烯碳公告称，公司希望通过“产业服务+科技金融”的方式，成为石墨烯产业化的枢纽型服务平台公司。通过与Rostec合作，可系统性引进俄罗斯国际领先的新材料技术并在中国巨大的市场得到应用，从而提升公司的核心竞争力。

公告显示，根据上周五双方签定的合作备忘录，*ST烯碳将在中国募集不超过5亿美元，这些资本将被设计为一种各方认可的资本结构（投资基金），双方将在中国成立一家股权各半的投资管理公司。Rostec将负责积极地寻找项目并与潜在目标公司沟通，包括收集和处理所得到的数据、技术论证、编制投资报告、谈判等。 烯碳新材将负责投资及投后管理。

该基金主要目标是投资或收购从事碳、纤维产品和复合材料生产的公司，目标公司股份为25-51%或者取得100%股权，预计单个项目公司投资额在2,000-5,000万美元。

投资收益将由烯碳新材与Rostec平均分配（50%/50%），包括所募集到位及管理的投资基金的2%作为每年固定管理费，以及每一笔投资的成功完成所投资金额的3%。

俄罗斯国家工业与科技集团是俄罗斯最大的集团公司，汇集了俄罗斯顶尖生产和技术以及大量的俄罗斯科研潜力，2014年总收入为9,645亿卢布（约为234亿美元）。