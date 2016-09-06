《路透晚报》--9月6日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经/金融】

--《综述》G20承诺协调宏观经济政策促增长，但未见实质举措

来自全球主要经济体的领导人在中国杭州举行的20国集团(G20)峰会上同意协调宏观经济政策；但面对全球化和自由贸易遇到的越来越大的挑战，会议几乎没有提出实质性的应对建议。

--G20会议：货币、财政政策应与结构性改革相配合，重申避免竞争性贬值--公报

为期两天的20国集团(G20)杭州峰会于9月5日落幕。发布的杭州峰会公报显示，本次G20峰会达成“杭州共识”，提出将创新经济增长理念和政策，财政、货币和结构性改革政策相互配合，需求管理和供给侧改革并重等原则。

--G20会议：不能单纯依靠财政货币政策老路，要扭转贸易下滑趋势--习近平

中国国家主席习近平表示，全球经济单纯依靠财政和货币政策的老路是走不通的，应该通过创新开辟世界经济的新一轮增长和繁荣，并要扭转全球贸易增长的下滑趋势。

--中国经济：河南设立一带一路发展基金，总规模将达千亿元--新华

新华社报导，中国河南省近日设立该省首只服务于“一带一路”(丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路)战略的投资基金，基金总规模将达1,000亿元人民币。

--中国经济：山西力保全年融资4,200亿元，探索采矿权收益资产证券化--报载

中国煤炭大省--山西省金融办表示，为做好下半年经济工作的目标要求，该省金融业提出力保全年融资实现4,200亿元人民币，为实体经济提供更好的金融服务，并将以同煤集团为试点，探索推进采矿权收益资产证券化。

--中国人事：国务院决定宣昌能任中国证券监督管理委员会主席助理

中国证监会宣布，国务院近日决定，宣昌能任中国证券监督管理委员会主席助理。

--台湾数据：8月CPI年增率仅0.57%，分析师对央行9月决策看法分歧

台湾主计总处公布，8月消费者物价指数(CPI)较上年同期升0.57%，低于市场预期，路透调查中值为年增0.93%。因物价涨幅温和，景气稍现复苏，分析师对台湾央行9月货币政策看法分歧。

--香港金融：金管局推出两项新措施以促进银行金融科技发展--总裁

香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖称，今天推出两项新措施以促进银行金融科技发展，分别为成立创新科技中心以及推出金融科技监管沙盒。

【固定收益】

--《焦点》中国就企业违约发出的政策信号混杂，债市摇摆不定

今年稍早中国几家大型国企的债务意外违约，当时政府监管机构似乎决心发出清楚而且一致的信息：到了该清除僵尸企业的时候。但之后中国发出的信号就越来越不一致，结果债市定价情况显示，投资者认为政府放任一些国企破产的机率降至七年最低。

--中国公开市场：今日共进行300亿元逆回购操作，单日净回笼300亿元

业内人士透露，中国央行公开市场今日将共进行300亿元人民币逆回购操作，其中七天期200亿元，14天期100亿元；据此计算，单日净回笼300亿元。

--中国货币市场：资金维持宽松惟隔夜开盘续升，月初流动性供给无忧

中国银行间市场早盘资金面仍维持宽松，惟隔夜开盘价继续上升。交易员称，公开市场持续净回笼未影响月初资金宽松局面，大行融出积极，隔夜亦供给充分，短期资金面无忧。

--中国债市动态：现券期货均风平浪静，国开新债结果接近预期

中国银行间债市早盘现券风平浪静，主要品种收益率波动甚微；国债期货市场上，两个主力合约也继续弱势盘整，显示目前市场依旧缺乏方向。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘小跌创一个半月新低，G20峰会后购汇旺盛

人民币兑美元即期早盘小跌并创一个半月新低，中间价则大幅调升近200点。交易员称，G20(20国集团)杭州峰会结束后市场担心监管层放手，早盘时段自营和客盘购汇均大增打压汇价，随后大行现身维稳，但6.68元关口已破。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均反弹，CFETS指数微升至94.54

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微升0.13%至94.54；SDR篮子指数微升至95.3，BIS篮子指数微升至95.09。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指连三日小幅收升，G20相关板块表现强势

中国股市沪综指连三日小幅收升。分析师指出，今天早盘股指小幅下探获得支撑后逐级走高，尾盘涨幅略有收窄，中小盘概念股领涨。短期G20会议潜在的利好仍未被市场充分消化，G20提到的部分相关板块后市料仍有脉冲上涨机会。

--中国钢铁：7月会员企业盈利环比继续下降，未来铁矿石价格难继续上行--中钢协

中国钢铁工业协会称，1-7月会员钢铁企业盈亏相抵后累计实现利润163.48亿元人民币，实现扭亏为盈；但从分月情况看，7月企业盈利仅为38.22亿元，连续两个月环比下降，钢铁企业盈利水平仍然处于低位。

--中国个股：中国一重推债转股式定增方案，控股股东委托贷款转为股权投资

中国企业债转股再出新模式，上市公司通过向控股股东非公开增发股票募资以偿还其委托贷款债务，形成债权到股权的转变。中国一重公告，将以4.85元/股的价格，向控股股东一重集团发行3.20亿股股票，募集资金用于补足公司因偿还一重集团委托贷款和往来款15.5亿元所形成的资金缺口。

--香港个股：旭辉控股参股恒基地产部分内地住宅项目，共投资逾10亿元人民币

中国房地产商--旭辉控股宣布，与香港主要地产商--恒基地产旗下恒基中国合作开发内地若干住宅开发项目，公司将共投资约10.37亿元人民币。

--中国企业：中国联合石化和东明石化签署每年800万桶的原油供应协议

中国联合石化和中国最大的独立炼油厂东明石化集团表示，联合石化已与东明石化旗下一家贸易子公司签署一项原油供应框架协议。根据该协议，联合石化最初将每年向Pacific Commerce供应800万桶原油。

--中国个股：*ST济柴获注中石油集团旗下金融资产，估值约755亿元人民币

中国济南柴油机股份有限公司公告披露重组方案，其拟与实际控制人中石油集团进行资产置换，后者以旗下多项金融资产注入上市公司，估值约755亿元人民币。同时，*ST济柴拟定向增发募集至多190亿元的配套资金。

--中国个股：中天城投拟受让清华控股持有的中融人寿20%股权