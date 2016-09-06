中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均反弹，CFETS指数微升至94.54

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透北京9月6日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周二较上日微升0.13%至94.54；SDR篮子指数微升至95.3，BIS篮子指数微升至95.09 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.34%，SDR篮子指数跌3.58%，BIS指数跌6.51% 。 CFETS篮子货币 今日中间 CFETS篮子货币 价 较上日升贬点 数 人民币<CNY=PB 6.6676 197 OC> 欧元<EURCNY=P 7.4383 212 BOC> 日圆<JPYCNY=P 6.445 -105 BOC> 港元<HKDCNY=P 0.8598 24.5 BOC> 英镑<GBPCNY=P 8.8711 194 BOC> 澳元<AUDCNY=P 5.0637 -30 BOC> 新西兰元<NZDC 4.873 59 NY=PBOC> 新加坡元<SGDC 4.9156 4 NY=PBOC> 瑞郎<CHFCNY=P 6.8041 199 BOC> 加元<CADCNY=P 5.1571 -65 BOC> 林吉特<CNYMYR 0.6082 -15.1 =PBOC> 卢布<CNYRUB=P 9.7168 -398 BOC> 泰铢<CNYTHB=C 5.2093 322 FXS> 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中 国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发 布人民币汇率指数数据。 另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<. RXYH>最新报94.9，较上日微升0.07%；RXY全球在岸人民币指数 报94.89，较上日微 升0.1%；RXY参考离岸人民币指数 报95.1，较上日微升0.08%；RXY参考在岸人民币 指数 报95.09，较上日微升0.11%。 汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币 兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 （完） (发稿 孙琦子; 审校 杨淑祯)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583