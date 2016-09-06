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亚洲 | 2016年 9月 6日 星期二 09:34 BJT

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均反弹，CFETS指数微升至94.54

路透北京9月6日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇
率指数周二较上日微升0.13%至94.54；SDR篮子指数微升至95.3，BIS篮子指数微升至95.09
。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.34%，SDR篮子指数跌3.58%，BIS指数跌6.51%
。

 CFETS篮子货币  今日中间   CFETS篮子货币
                价         较上日升贬点
                           数
 人民币<CNY=PB     6.6676            197
 OC>                       
 欧元<EURCNY=P     7.4383            212
 BOC>                      
 日圆<JPYCNY=P      6.445           -105
 BOC>                      
 港元<HKDCNY=P     0.8598           24.5
 BOC>                      
 英镑<GBPCNY=P     8.8711            194
 BOC>                      
 澳元<AUDCNY=P     5.0637            -30
 BOC>                      
 新西兰元<NZDC      4.873             59
 NY=PBOC>                  
 新加坡元<SGDC     4.9156              4
 NY=PBOC>                  
 瑞郎<CHFCNY=P     6.8041            199
 BOC>                      
 加元<CADCNY=P     5.1571            -65
 BOC>                      
 林吉特<CNYMYR     0.6082          -15.1
 =PBOC>                    
 卢布<CNYRUB=P     9.7168           -398
 BOC>                      
 泰铢<CNYTHB=C     5.2093            322
 FXS>                      
 
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中
国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发
布人民币汇率指数数据。

    另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<.
RXYH>最新报94.9，较上日微升0.07%；RXY全球在岸人民币指数 报94.89，较上日微
升0.1%；RXY参考离岸人民币指数 报95.1，较上日微升0.08%；RXY参考在岸人民币
指数 报95.09，较上日微升0.11%。

    汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币
兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 
（完）


 (发稿 孙琦子; 审校 杨淑祯)

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