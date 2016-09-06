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亚洲 | 2016年 9月 7日 星期三 07:06 BJT

****主要国家经济指标预测--9月7日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                         公布时段    预估值      前值
    
    9月6日(二)
    2350 日本外汇储备(亿美元)                          8月        --      12,648
    
    9月7日(三)
    0130 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季)               第二季     +0.6%       1.1%
                              (较上年同期)                      +3.4%       3.1%
    0500 日本同时指标(较前月)                          7月        --        -1.5
             领先指标                                             --         0.0
    0600 德国工业生产(较前月)                          7月      +0.2%      +0.8%
    0645 法国经常帐(亿欧元)                            7月        --       赤字6
    0645 法国经季节调整的贸易收支(亿欧元)              7月        --      逆差34
    0730 英国Halifax房价指数(较前月)                   8月      -0.4%      -1.0%
                           (较上年同期)       截至8月的三个月   +7.0%      +8.4%
    0830 英国工业生产(较前月)                          7月      -0.2%      +0.1%
                     (较上年同期)                               +1.9%      +1.6%
             制造业产出(较前月)                                 -0.4%      -0.3%
                       (较上年同期)                             +1.7%      +0.9%
    1100 美国MBA抵押贷款市场指数                      前周        --       545.2
                抵押贷款再融资指数                                --     2,441.7
    1400 美国JOLTS职位空缺数(万个)                     7月        --       562.4
    1400 加拿大央行利率决定                            --       0.50%      0.50%
    1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI)                 8月        --        49.4
                   经季节调整PMI                                 55.4       57.0
    2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值              8月        正6        正5
    2330 澳洲AIG建筑业指数                             8月        --        51.6
    2350 日本银行放款余额(较上年同期)                  8月        --       +2.1%
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                     前周        --   买超1,057
         外资投资日本股票(亿日圆)                                 --      卖超68
    2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆)              7月 盈余20,900  盈余9,744
    2350 日本国内生产总值(GDP)环比年率          第二季修正值     持平      +0.2%
             GDP(较前季)                                         持平       持平
    

    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 
     
        GMT时间   经济指标/活动                     公布时段     现值     预估值
    
    0130 澳洲经常帐收支(亿澳元)                      第二季 赤字155.4  赤字197.5
           净出口对GDP的贡献                                    -0.2%      0.00%
    0430 澳洲央行利率决定                              9月       1.5%       1.5%
    0545 瑞士国内生产总值(GDP)(较前季)               第二季     +0.6%      +0.4%
                          (较上年同期)                          +2.0%      +0.9%
    0600 德国工业订单(较前月)                          7月      +0.2%      +0.5%
    0715 瑞士CPI(较前月)                               8月      -0.1%      -0.1%
                (较上年同期)                                    -0.1%      -0.1%
    0900 欧元区GDP(较前季)                      第二季修正值    +0.3%      +0.3%
                 (较上年同期)                                   +1.6%      +1.6%
    1400 美国就业趋势指数                              8月     128.02        -- 
    1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数             8月       51.4       55.0
                                企业活动分项指数                 51.8       58.8
                                就业分项指数                     50.7        -- 
                                新订单分项指数                   51.4        -- 
                                投入物价分项指数                 51.8        --
    2245 新西兰制造业销售                            第二季     +2.8%        --
    (完)

      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 徐文焰/王兴亚；审校 郑茵)

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