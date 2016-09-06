主要国家经济指标预测--9月7日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月6日(二) 2350 日本外汇储备(亿美元) 8月 -- 12,648 9月7日(三) 0130 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 +0.6% 1.1% (较上年同期) +3.4% 3.1% 0500 日本同时指标(较前月) 7月 -- -1.5 领先指标 -- 0.0 0600 德国工业生产(较前月) 7月 +0.2% +0.8% 0645 法国经常帐(亿欧元) 7月 -- 赤字6 0645 法国经季节调整的贸易收支(亿欧元) 7月 -- 逆差34 0730 英国Halifax房价指数(较前月) 8月 -0.4% -1.0% (较上年同期) 截至8月的三个月 +7.0% +8.4% 0830 英国工业生产(较前月) 7月 -0.2% +0.1% (较上年同期) +1.9% +1.6% 制造业产出(较前月) -0.4% -0.3% (较上年同期) +1.7% +0.9% 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 545.2 抵押贷款再融资指数 -- 2,441.7 1400 美国JOLTS职位空缺数(万个) 7月 -- 562.4 1400 加拿大央行利率决定 -- 0.50% 0.50% 1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 8月 -- 49.4 经季节调整PMI 55.4 57.0 2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 8月 正6 正5 2330 澳洲AIG建筑业指数 8月 -- 51.6 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 8月 -- +2.1% 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超1,057 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超68 2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆) 7月 盈余20,900 盈余9,744 2350 日本国内生产总值(GDP)环比年率 第二季修正值 持平 +0.2% GDP(较前季) 持平 持平 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0130 澳洲经常帐收支(亿澳元) 第二季 赤字155.4 赤字197.5 净出口对GDP的贡献 -0.2% 0.00% 0430 澳洲央行利率决定 9月 1.5% 1.5% 0545 瑞士国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 +0.6% +0.4% (较上年同期) +2.0% +0.9% 0600 德国工业订单(较前月) 7月 +0.2% +0.5% 0715 瑞士CPI(较前月) 8月 -0.1% -0.1% (较上年同期) -0.1% -0.1% 0900 欧元区GDP(较前季) 第二季修正值 +0.3% +0.3% (较上年同期) +1.6% +1.6% 1400 美国就业趋势指数 8月 128.02 -- 1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 8月 51.4 55.0 企业活动分项指数 51.8 58.8 就业分项指数 50.7 -- 新订单分项指数 51.4 -- 投入物价分项指数 51.8 -- 2245 新西兰制造业销售 第二季 +2.8% -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 徐文焰/王兴亚；审校 郑茵)