台湾债市：指标10年券发行前交易殖利率早盘微跌，因空单回补买盘续出

路透台北9月6日 - 台湾10年期公债105/11期 发行前交易殖利率周二早盘小跌。交易员指出，因今日为105/11空单最后回补日，带动该券殖利率微幅走低，但未引发市场追价意愿。

交易员表示，美国金融市场周一休市，未能提供台债开盘指引，而日前105/11标债利空已大致去化，至于盘前公布的台湾8月CPI年增率0.57%低于预期 ，也未明显牵动盘势，今日暂先反应105/11空单回补需求，料该券殖利率趋跌向0.67%附近狭幅整理。

〞等空单回补完，大家就停下来想下一步。〞一位大型证券交易主管说。

另位大型民营银行交易主管也称，尽管预期台湾降息循环已近尾声，但目前台债是反应资金潮问题，而不是9月底台湾升/降息的问题，若这波资金潮尚未退去，市场钱多却欠缺投资标的，资金浪潮可望支撑台债殖利率续处低档。

此外，台湾银行间隔夜拆款利率周二开盘报0.173%，微幅突破既有波动区间下缘，上日开盘报0.176%；上日加权平均利率收在0.177%。 交易员认为，此为央行持续引导隔拆利率波动区间扩大，跟后续货币政策方向无关，并未影响今日台债走势。

本地时间10:08，105/11 发行前交易殖利率跌0.79基点至0.6699%，成交63.5亿台币；五年券105/8 殖利率跌0.35基点至0.5200%，成交9.5亿台币；台股加权指数 则涨0.65%。

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--台湾数据：8月CPI年增率0.57%，低于市场预期