英国个股：巴克莱将在新加坡裁撤逾100个技术与后勤岗位--消息人士

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透伦敦9月5日 - 一名直接知悉情况的消息人士周一称，巴克莱(Barclays) 正在裁撤逾100个位于新加坡的技术和后勤岗位，并打算把这些职位转移到其他地方以降低成本。
消息人士拒绝透露本次裁员的具体人数，但称不到200人。
消息人士称，其中大部分岗位将转移至印度。因此事未公开，消息人士要求匿名。
“我们现已确认在新加坡有一些从事全球性活动的岗位可进行重新安置，”巴克莱发言人在电邮声明中称。
“非常遗憾，这意味着新加坡将不存在这些岗位，我们正与受影响的同事紧密合作，以确保他们在整个过程中得到支持，”声明称。
彭博早先报导了巴克莱将在新加坡裁员100人的消息。(完)
(编译 王琛；审校 徐文焰)
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