台湾汇市：台币早盘持续走扬，受外资大举汇入及台股上涨带动

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透台北9月6日 - 台币兑美元 周二早盘持续走扬。交易员指出，在外资大举抛汇及台股上涨下，早盘台币展开新一波升值攻势，盘中进一步升破31.400价位，创逾半个月盘中新高。
他们表示，早盘台股持续走高，各大外资保管行均进场抛售美元，美元买盘则明显偏弱，促使台币瞬间劲升，惟升至31.350附近即吸引美元买盘进场，台币升幅跟着缩减。
〞外资大举汇入，但美元买盘很空，因为大家都看弱美金。〞一位大型银行交易员说。
另一大型银行交易员亦称，随外资大举汇入，惟美元买盘则比较清淡，带动台币进一步走高，惟升至31.350附近，外资反手买入美元，加上进口商买盘出笼，削弱台币升值力道，〞早上是外资丢(美元)下来的，因为美元买盘比较清淡，台币波动比较大。〞
本地时间10:25，韩元兑美元 报1,107.0，上日收在1,105.1；台股加权指数 则涨0.64%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘进一步扩增；目前一个月美元/台币远汇 报31.233/31.273，上日收在31.300。
交易员预测今日主要实质交易区间：
•31.300-31.450。
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(记者 罗两莎；审校 曾祥进)
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