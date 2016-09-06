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亚洲 | 2016年 9月 6日 星期二 10:56 BJT

日本股市：金融股反弹带动日经指数早盘小幅收升，美国假期因素限制交投

银行与保险类股周二吸引买盘，而周一遭遇投资人卖压，因日本央行总裁黑田东彦表示准备进一步扩大已然庞大的刺激计划。

但交易员称，黑田对于该行在9月20-21日下次政策检视会议上的可能做法并未给出明确暗示，使投资者有空间臆测黑田可能不会进一步调降负利率。

瑞穗金融集团 早盘收涨0.82%，三井住友金融集团 涨1.53%，日本第一生命保险 上扬2.63%。

东证股价指数 早盘收涨0.48%至1,350.33，JPX-日经400指数 涨0.46%，报12,142.39。(完)

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