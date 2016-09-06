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亚洲 | 2016年 9月 6日 星期二 10:53 BJT

《全球汇市》黑田东彦讲话后日圆持续远离一个月低位，澳元上扬

澳元现在在等候0430GMT澳洲央行公布的货币政策决定。
    
    外界普遍预计澳洲央行本周将在9月政策会议上维持利率不变。是次会议是澳洲央行总裁史蒂文斯9月退休
前主持的最后一次会议。 

   “如果澳洲央行一如预期地没有降息，澳元可能会上涨一些。但由于许多市场人士认为下一次降息最快在1
1月就会来临--也就是下次CPI数据公布后--所以澳元的反应可能不会太大，走势主要将受算法交易推动，”大
和证券汇市策略师Yukio Ishizuki说。
    
    
                                          纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1151  1.1144  +0.06  +2.68  1.0860
    美元/日圆            103.52  103.42  +0.10 -13.95  120.30
    欧元/日圆         115.45  115.29  +0.14 -11.51  130.47
    美元/瑞郎            0.9798  0.9795  +0.03  -2.20  1.0018
    英镑/美元            1.3313  1.3300  +0.10  -9.67  1.4738
    美元/加元            1.2923  1.2925  -0.02  -6.62  1.3839
    美元/离岸人民币      6.6895  6.6910  -0.02  +1.85  6.5680
    澳元/美元            0.7623  0.7578  +0.59  +4.78  0.7275
    新西兰元/美元        0.7316  0.7303  +0.18  +7.19  0.6825
    澳元/日圆         78.960  78.370  +0.75  -9.88  87.620
    新西兰元/日圆     75.750  75.430  +0.42  -7.60  81.980
    英镑/日圆         137.85  137.58  +0.20 -22.22  177.22
    澳元/新西兰元     1.0421  1.0371  +0.48  -2.28  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
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 (编译 许娜/高琦/刘秀红/侯雪苹/李爽  审校 王丽鑫/白云/于春红/李婷仪)

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