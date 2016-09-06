《全球汇市》黑田东彦讲话后日圆持续远离一个月低位，澳元上扬

澳元现在在等候0430GMT澳洲央行公布的货币政策决定。 外界普遍预计澳洲央行本周将在9月政策会议上维持利率不变。是次会议是澳洲央行总裁史蒂文斯9月退休 前主持的最后一次会议。 “如果澳洲央行一如预期地没有降息，澳元可能会上涨一些。但由于许多市场人士认为下一次降息最快在1 1月就会来临--也就是下次CPI数据公布后--所以澳元的反应可能不会太大，走势主要将受算法交易推动，”大 和证券汇市策略师Yukio Ishizuki说。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1151 1.1144 +0.06 +2.68 1.0860 美元/日圆 103.52 103.42 +0.10 -13.95 120.30 欧元/日圆 115.45 115.29 +0.14 -11.51 130.47 美元/瑞郎 0.9798 0.9795 +0.03 -2.20 1.0018 英镑/美元 1.3313 1.3300 +0.10 -9.67 1.4738 美元/加元 1.2923 1.2925 -0.02 -6.62 1.3839 美元/离岸人民币 6.6895 6.6910 -0.02 +1.85 6.5680 澳元/美元 0.7623 0.7578 +0.59 +4.78 0.7275 新西兰元/美元 0.7316 0.7303 +0.18 +7.19 0.6825 澳元/日圆 78.960 78.370 +0.75 -9.88 87.620 新西兰元/日圆 75.750 75.430 +0.42 -7.60 81.980 英镑/日圆 137.85 137.58 +0.20 -22.22 177.22 澳元/新西兰元 1.0421 1.0371 +0.48 -2.28 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 许娜/高琦/刘秀红/侯雪苹/李爽 审校 王丽鑫/白云/于春红/李婷仪)