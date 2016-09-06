香港个股：台泥国际获大股东增持股份，早盘股价曾创逾一年高位

路透香港9月6日 - 台资水泥商--台泥国际集团 周二称，公司第二大股东嘉新水泥 将减持3.03亿股公司股份予大股东台湾水泥 ，涉资近6.67亿港元，预期交易将在周四（8日）进行结付。

每股股份作价为2.2港元，较台泥国际周一收盘价1.5港元高46.7%。该股周二股价显着造好，盘中最多扬升36.7%至2.05港元的逾一年高位。香港时间10:50涨26.67%。

完成交易后，台泥在台泥国际的持股将由现时的56.92%升至63.05%，而嘉新水泥的持股比例将降至低成一成，因此嘉新水泥将不再为台泥国际的核心关连人士。(完)

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