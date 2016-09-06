香港个股：台泥国际获大股东增持股份，早盘股价曾创逾一年高位

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透香港9月6日 - 台资水泥商--台泥国际集团 周二称，公司第二大股东嘉新水泥 将减持3.03亿股公司股份予大股东台湾水泥 ，涉资近6.67亿港元，预期交易将在周四（8日）进行结付。
每股股份作价为2.2港元，较台泥国际周一收盘价1.5港元高46.7%。该股周二股价显着造好，盘中最多扬升36.7%至2.05港元的逾一年高位。香港时间10:50涨26.67%。
完成交易后，台泥在台泥国际的持股将由现时的56.92%升至63.05%，而嘉新水泥的持股比例将降至低成一成，因此嘉新水泥将不再为台泥国际的核心关连人士。(完)
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583