《中国新债预测》一及10年续发国债收益率均值2.09%和2.76%，接近二级

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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* 招标品种：财政部一年/10年期续发固息国债
* 期限及招标金额：310亿元/380亿元人民币
* 招标时间: 周三(9月7日)10:35-11:35
* 受访人数: 9位(银行、券商)
* 预测区间：2.05%-2.20%；2.70%-2.81%
* 预测均值: 2.09%；2.76%(按各家机构预测值平均)
路透上海9月6日 - 中国财政部周三将招标续发行一年及10年固息国债。路透调查显示，经济数据出炉前市场情绪谨慎，现券波动较小，一级招标结果料将接近二级水平；不过考虑到本次国债发行规模较大，不排除对认购倍数等有负面影响。两期国债收益率预测均值分别落在2.09%和2.76%。
国信证券最新定价报告称，近期市场情绪趋向谨慎，利率债一级市场表现也有降温迹象，但多集中在中短久期政策性金融债，长债需求整体仍强劲；从债券类型来看，投资者更加偏好国债品种。预计本次国债需求保持旺盛，中标收益率将在二级水平偏低的位置。
上海一银行交易员则认为，明日该批国债招标规模较大，尤其是一年期的量偏高，可能对发行情况产生压力，不排除出现一级结果高于二级收益率的情况。
银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，一年、10年品种最新收益率为2.1267%和2.7503%。此次一年期增发标的券160018 今日成交在2.11%-2.12%附近，10年期标的券160017 最新成交在2.7650%附近。
中国国家开发银行周二上午招标发行的一年期固息债，中标利率2.13%，接近此前2.12%的预测均值；同时招标的10年期增发债，中标收益率3.1015%，亦接近此前3.11%的预测均值。两期债投标倍数为2.94倍和4.73倍。
明日招标的一年期品种为财政部今年第18期国债 的首次续发，10年为第17期 的首次续发。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。
本次续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同，两期国债的票面利率分别为2.14%和2.74%。10年期国债发行手续费为承销面值的0.1%。
上述两期债均采用混合式招标方式，标的为价格。具体招标时间为9月7日10:35至11:35，之前发行的同期国债当日停止交易一天；招标结束至9月8日进行分销；9月12日起与之前发行的同期国债合并上市交易。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)
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